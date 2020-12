Getestet wird am kommenden Samstag und Sonntag von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Schwarzenbergkaserne, in der Wallnerkaserne in Saalfelden im Pinzgau, in der Krobatinkaserne in St. Johann im Pongau und in der Struckerkaserne in Tamsweg im Lungau. Die Schwarzenbergkaserne ist für rund 10.000 Testpersonen vorbereitet, weil dort nicht nur Pädagogen aus dem Flachgau, sondern auch aus der Stadt Salzburg und dem Tennengau getestet werden. Die Teststationen befinden sich im Offizierscasino und in der Sporthalle der Kaserne. In jeder Teststraße können pro Stunde 250 Personen abgefertigt werden. Salzburgs Bildungsdirektor Rudolf Mair ging heute mit gutem Beispiel voran und ließ sich vor Medienvertretern testen. Er lobte die Flexibilität des Heeres, weil die heute zum Test erschienen Personen nicht weggeschickt wurden. Mair geht davon aus, dass ein bis drei Prozent des Lehrpersonals positiv getestet werden. Um „all das abzufedern, was uns am Montag überrascht“, könnten Studenten angestellt werden.