„Wir sind mit den Kindern rund ums Haus und haben den Bewohnern zugewunken. Die haben sich hinter den Fenstern und am Balkon sehr gefreut“, sagt Kindergartenleiterin Alexandra Buschmann. Am Freitag kam dann der Nikolaus in den Kindergarten. Auch der huschte am Fenster vorbei und hinterließ seine Geschenke in den Stiefeln – kontaktlos.