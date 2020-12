Gone Is Gone - If Everything Happens For A Reason… Then Nothing Really Matters At All

All-Star-Projekte haben meist den Nachteil, dass das große Herzblut der handelnden Personen eher beim Hauptbrötchengeber verankert ist und man auch nur alle heiligen Zeit findet, um sich auf der freudigen Spielwiese auszutoben. Das ist bei den Alternative Rockern von Gone Is Gone nicht viel anders, denn neben dem Titel für den längsten Albumtitel des Jahres kann man sich auch einen Lorbeerkranz für besonderes experimentelle Soundstrukturen umhängen. Weder Mastodon-Sänger Troy Sanders, noch At The Drive-In-Drummer Tony Hajjar prägen den Sound der Amerikaner, sondern Filmkomponist und Klangfetischist Mike Zarin. Auf dem mittlerweile dritten Album scheint er endgültig dort angekommen zu sein, wo er mit diesem Projekt sein möchte: nämlich in einer Art theatralischen Art-Rock-Bubble. Wer sich an den kruden Soundwelten von Maynard James Keenan erinnert fühlt, der wird hier aber garantiert sein Seelenheil finden. Schräge Angelegenheit. 6/10 Kronen