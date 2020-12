Vertreter der Linzer Stadtwache sorgen vor dem Design Center dafür, dass alles geordnet abläuft. Getestet wird von 7 bis 20 Uhr. Am Eingang wird per Wärmebildkamera Temperatur gemessen, man wird zu einer der 8 Teststraßen geführt. Man durchläuft 4 Abschnitte, u.a. unterzeichnet man eine Einwilligungserklärung, hinterlässt die Telefonnummer. Stau ist in der Teststraße nicht möglich. Der Abstrich erfolgt durch die Nase. Es gibt 2 Sanitäter pro Straße, sie werden jede Stunde ausgewechselt, um Ermüdung zu vermeiden.