Langsam bekommt die Regierung Routine mit ihren Rechtstexten: Am Montag tritt die neue Covid-Verordnung in Kraft, am Freitag war der Text online. Befristet ist er mit 23. Dezember - damit sind angekündigte Lockerungen für Skilifte und Familienfeiern nicht umfasst. Sie müssen bis dahin in einer Novelle oder einer neuen Verordnung festgehalten werden.