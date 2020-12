Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht kein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Gruppierungen. Im Rahmen von zwei Einsätzen - am 30. November 2020 in Innsbruck und am 4. Dezember 2020 in Hall in Tirol und Innsbruck - konnten insgesamt vier Rumänen im Alter von 31 bis 34 Jahren festgenommen und neun Prostituierte vernommen werden. Die Opfer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren stammen ebenfalls aus Rumänien.