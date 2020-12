Schnappatmung und käseweiß im Gesicht

Inzwischen ist schon Simon Flatscher (25) zur Stelle, ein Pflegeassistent und Sozialarbeiter. „Bewusstsein hatte der Motorradfahrer keines mehr, er war käseweiß im Gesicht“, schildert der Jenbacher. Per Handy erteilt die Leitstelle Tirol Anweisungen, doch recht schnell ist auch dem Disponenten am anderen Ende der Leitung klar: Hier sind zum Glück Profis am Werk. Sie werden verstärkt durch Maria Knabl (30), eine Mutter in Karenz, mit langer Erfahrung als Krankenpflegerin im Schwazer Spital. Sie sagt: „Mit ähnlichen Situationen kann man auch im Krankenzimmer konfrontiert werden, aber auf der Straße ist das etwas ganz anderes und ein Operationssaal ist leider weit weg.“