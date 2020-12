Mit seinem Teilgeständnis versetzte Ex-Lobbyist Peter Hochegger die Mitangeklagten im Buwog-Korruptionsprozess zu Beginn zunächst in Schockstarre. Er wurde heftig angegriffen und eines Deals mit der Staatsanwaltschaft bezichtigt, um seine Haut zu retten. Doch am Ende waren Hocheggers Bekenntnisse wertlos. Auch der 71-Jährige, der derzeit die meiste Zeit seines Lebens in Brasilien verbringt, fasste eine hohe Haftstrafe aus, die natürlich noch nicht rechtskräftig ist.