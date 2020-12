Was für ein einsamer Tod: eine 78-Jährige war am Mittwoch gegen 7.45 Uhr früh beim Badeplatz Seebahnhof in ihrer Heimatstadt Gmunden tot aufgefunden worden. Die Welser Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis: die herzkranke Seniorin war offenbar an Unterkühlung gestorben.