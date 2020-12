Bayern-Trainer Hansi Flick hat seine Spieler vor dem Schlager der deutschen Bundesliga am Samstag gegen RB Leipzig angestachelt. „Es geht einfach auch darum, dass Champions immer da sind, wenn sie große Spiele vor der Brust haben“, sagte der 55-Jährige. „Deswegen erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie zeigt, dass sie wesentlich besser spielen kann als in den letzten Spielen. Wir müssen einfach bereit sein, in diesem Spiel mehr zu investieren als Leipzig.“