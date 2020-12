„Einige Häuser haben weihnachtliche Ausstellungen vorbereitet. Dieses Angebot ist besonders wertvoll in dieser doch sehr eigenwilligen Zeit“, sagt Elisabeth Kreuzwieser vom Verbund Oberösterreichischer Museen. Ab 7. oder 8. Dezember – je nach individuellem Museumschließtag – öffnen rund 16 Häuser, darunter etwa das K-Hof Museum in Gmunden, das Museum Innviertler Volkskundehaus in Ried/Innkr. oder das Mühlviertler Schlossmuseum in Freistadt.