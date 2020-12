Mit einem Funken Hoffnung blicken jetzt die Hüter des Bildungshauses Großrußbach in den Advent. Denn mit finanzkräftiger Unterstützung des Landes könnte in den nächsten Monaten eine behutsame Modernisierung und Erneuerung des auch für religiöses Wirken so wichtigen Prachtschlosses im Bezirk Korneuburg erfolgen.