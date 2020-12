Aufgrund der Personalnot kamen beim 1:4 in der Europa League gegen Arsenal viele Stammakteure nicht oder nur in beschränktem Maße zum Einsatz, was so manche verwunderte Reaktion diverser Anhänger zur Folge hatte. Kühbauer entschied sich auch deshalb zur Schonung, weil schon vor dem Duell mit den „Gunners“ festgestanden war, dass es am kommenden Donnerstag daheim gegen Molde ein Finalspiel um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale geben wird.