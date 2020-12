Wir im Landesklinikum Scheibbs haben aktuell zwei Covid-Stationen mit insgesamt 40 Betten geöffnet. Der Pflegeaufwand in diesen Bereichen ist enorm hoch. Ist eine Versorgung und Behandlung eines Patienten zu Hause nicht mehr möglich, wird eine stationäre Aufnahme notwendig. Menschen mit kognitiven Einschränkungen, wie zum Beispiel Menschen mit Demenz, können oft nicht nachvollziehen, warum die Pflegepersonen eine Schutzausrüstung tragen, warum es eine Maskenpflicht auf der Isolierstation gibt oder warum die angeordnete Sauerstoffgabe für notwendig erachtet wird. Auch positiv getestete Mütter mit ihren Neugeborenen sind bei uns auf der Corona-Station in Behandlung. Die Patientenklientel könnte also unterschiedlicher nicht sein.