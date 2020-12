Ein kleines argentinisches Entwicklerstudio hat mit „Per Aspera“ ein ambitioniertes Aufbaustrategiespiel auf Steam und GOG veröffentlicht. In dem Titel verschlägt es die Spieler auf den Roten Planeten - den Mars. Diesen per Terraforming bewohnbar zu machen und futuristische Basen zu errichten, ist das zentrale Ziel in dem Sci-Fi-Game. Auf Steam bekommt „Per Aspera“ um 30 Euro zum Start größtenteils positive Bewertungen.