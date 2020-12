„Mit Vollgas in die Klimakrise! - Bundesregierung: stoppt die A49!“, stand auf einem Banner, das an der Balkonbrüstung befestigt wurde. Die Aktivisten forderten von der deutschen Bundesregierung einen sofortigen Rodungsstopp im Dannenröder Forst. Es handelt sich dabei um einen 300 Jahre alter Mischwald in Hessen. Auch der Bau der Autobahn A49 - ebenfalls in Hessen - solle eingestellt werden.