Der SKN St. Pölten ist am Samstag (17 Uhr) im Fußball-Bundesliga-Match beim SCR Altach auf Wiedergutmachung aus. Ein Erfolgserlebnis in Vorarlberg soll das 2:8-Heimdebakel in der Vorwoche gegen Red Bull-Salzburg vergessen machen. Die Voraussetzungen dafür sind laut Trainer Robert Ibertsberger gegeben. „Die Mannschaft ist so stabil, dass uns so ein Ergebnis nicht aus der Ruhe bringt“, erklärte der 43-Jährige. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.