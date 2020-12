Die Karmelitinnen in Maria Jeutendorf (Niederösterreich) werden die Agenden der Steyler Missionare in Mödling übernehmen, die - wie berichtet - ihre Hostienbäckerei mit Ende 2020 aus wirtschaftlichen Gründen einstellen. Die Ordensfrauen seien gegen Produkte „Made in China“, berichtete Kathpress am Freitag. Im Kloster in der Marktgemeinde Böheimkirchen wurden bisher schon mehr als drei Millionen Hostien jährlich produziert.