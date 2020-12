Grasser: „Traurig, schockiert und erschrocken“

Heute in der Früh habe Grasser mit einem Freispruch gerechnet, erklärte er nach der Urteilsverkündung. Dementsprechend sei er jetzt „traurig, schockiert und erschrocken“. Auch wenn die Richterin bei der Urteilsverkündung von „erdrückenden Beweisen“ gegen ihn gesprochen habe, „gibt es in über elf Jahren keinen Beweis für ein unrechtes Handeln meiner Person“, so Grasser. 150 Zeugen hätten ihn im Verfahren entlastet. „Dieses Urteil hat nichts mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun“, er sei zuversichtlich, dass das Urteil vor dem Höchstgericht nicht standhalten wird.