Christian Ilzer kehrt in der Rolle des Siegers nach Wien-Favoriten zurück. Verließ der Steirer die Austria mit Saisonende aus freien Stücken Richtung Graz, schwimmt er mit Sturm derzeit auf der Erfolgswelle. Dem Überraschungssieg in Salzburg ließen die „Blackies“ weitere im ÖFB-Cup und in der Liga gegen Wattens folgen. Die Austria ist vor ihrem Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr) angeschlagen. Finanzielle Nöte stellten die sportlichen derzeit in den Schatten. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.