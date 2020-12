Mehr Platz in Schulen am Land

Am Land kommt hinzu, dass in den Schulen meist genug Platz sei, weil es weniger Kinder als früher gibt, sagte der Kärntner Bildungsdirektor Robert Klinglmair. Einen zentralen Überblick gebe es aber in der Bildungsdirektion nicht, das sei Sache der Gemeinden. Städtische Schulen würden aber zur Ausdünnung des Schulbetriebs eigene Räumlichkeiten, wie etwa Turnsäle, nützen.