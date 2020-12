Erst in Altach wurde Harrer auf den linken Flügel gestellt, in Innsbruck unter Karl Daxbacher dann in die Zentrale. „Jeder, der mit mir gespielt hat, weiß, dass ich universell einsetzbar bin und mich schnell einfinde. Zugute ist mir gekommen, dass ich mit tollen Stürmern gespielt hab und mir einiges abschauen konnte.“ Das er heute zeigen will! „Ich bin jetzt beim GAK, daher werde ich auch jubeln. Diese Frage stellt sich nicht.“