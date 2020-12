Formel-1-Pilot Romain Grosjean hofft trotz der schmerzhaften Verletzungen nach seinem Feuer-Unfall von Bahrain weiter auf einen Einsatz beim Saisonfinale in Abu Dhabi. „Mit diesen Bildern will ich meine Karriere nicht beenden“, sagte der Haas-Pilot am Freitag. Der 34-Jährige muss den US-Rennstall nach dieser Saison verlassen, beim vorletzten WM-Lauf am Sonntag in Sakhir pausiert er.