Gegen 16 Uhr wurde am Donnerstag in St. Johann Alarm geschlagen: Starker Rauch hatte sich von einer Garage in den Wohnbereich ausgebreitet. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann rückte mit sieben Fahrzeugen sowie 40 Einsatzkräften an und musste das Garagentor erst mit einer Motorsäge aufschneiden.