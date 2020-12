Anwalt beklagt „mediale Vorverurteilung“

Aus Sicht Ainedters hat der Schöffensenat „dem enormen Verurteilungsdruck der in der zweiten Republik einmaligen medialen Vorverurteilung durch Zigtausende negative Medienberichte nicht standgehalten und Karl-Heinz Grasser zu Unrecht verurteilt“. Ainedter will nun auch den am Beginn des Verfahrens geäußerten Verdacht auf Befangenheit von Richterin Marion Hohenecker vor den Verfassungsgerichtshof bringen.