Komplikationen am ersten Tag

Zum Startschuss ergaben sich am Freitag bereits Komplikationen: Das IT-System des Bundes konnte aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden, so musste man auf das System mit 1450 umschwenken. In Osttirol bereiten indes Wetterprognosen Sorgen, weshalb es Terminänderungen gab.