Die größte Investition der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte verkündete am Freitag Mayr Melnhof Karton: In das Werk in Frohnleiten fließen 2021 und 2022 nicht weniger als 100 Millionen Euro. Und in ein paar Jahren könnte der nächste Ausbauschritt in dieser Größenordnung folgen.