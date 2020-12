Dementsprechend klar ist der Auftrag von Trainer Urs Fischer an seine Spieler für die Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Olympiastadion. „Wir haben versucht, in all unseren Spielen dominant aufzutreten“, so der Schweizer: „Das werden wir auch am Freitag. Auf der anderen Seite stehen aber elf Mann, die was dagegen haben.“ Diese offensive Marschrichtung ergibt sich aus der gegenwärtigen Verfassung beider Mannschaften.