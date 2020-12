Der 44-jährige Eidinger spielte unter anderem in den Film „Alle anderen“ an der Seite von Birgit Minichmayr. Er gilt als einer der besten Schauspieler Deutschlands. Seit 2017 ist er bei der TV-Serie „Babylon Berlin“ dabei. Zuletzt war er in dem umstrittenen Fernsehfilm „Gott“ von Ferdinand von Schirach zu sehen. Mit seiner Ehefrau Ulrike, einer Opernsängerin, hat er eine 14-jährige Tochter.