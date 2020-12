Der erste Schnee in Wien hat am Donnerstag in Wien-Favoriten für reichlich Unfrieden gesorgt. Wie ein Lokalbetreiber der Polizei schildern sollte, hatte eine Gruppe Jugendlicher über den gesamten Tag hinweg sein Lokal mit Schneebällen beworfen. Als es am Abend deshalb zu einer neuerlichen verbalen Auseinandersetzung kam, zückte einer der Burschen plötzlich eine Waffe.