Die Admira Juniors haben in den letzten Jahren immer einen schönen Fußball gespielt. Leider blieben oft die Ergebnisse aus und so musste man sich immer wieder mit dem Abstieg beschäftigen. Unter Neo-Coach Patrick Helmes wurde den jungen Admiranern jetzt eine Art Siegermentalität eingeimpft. Die Juniors überzeugten nicht nur mit schönem Fußball - sondern auch mit Wille, Mut und Leidenschaft. In unserer Talkreihe der 3. Liga haben wir uns mit Patrick Helmes über die Hinrunde in der Regionalliga Ost unterhalten.