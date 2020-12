Bei den Gästen vom Niederrhein erwartet Streich durch die Belastung in der Champions League einige Wechsel. „Gladbach kann ohne Probleme Spieler draußen lassen und hat trotzdem noch hohe Qualität“, sagte er. Die Borussia, die am Mittwoch um das Weiterkommen in der Königsklasse bei Real Madrid spielt, habe eine „sehr intakte, reife und hungrige Mannschaft“.