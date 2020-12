Die Kardashians wissen: Wenn man etwas verkaufen will, dann sollte man möglichst leicht bekleidet dafür Werbung machen. Kein Wunder, dass Khloe Kardashian sich in ihrer neuesten Werbekampagne gerade halb nackt vor der Kamera rekelt. Nur ein knappes Höschen und die sexy Overknee-Stiefel, um die es bei den heißen Fotos geht, trägt die Schwester von Kim, Kylie und Co. noch.