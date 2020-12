Der gelernte Elektriker Christian Wass ist mittlerweile seit 20 Jahren im Betrieb tätig und auch außerhalb des Betriebs ein sehr engagierter Funktionär der Gewerkschaft Bau-Holz in Salzburg. Er ist auch im Lohnverhandlungsteam in der Holzindustrie seit Jahren dabei und setzt sich vehement für eine gute Entlohnung und eine stete Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Holzindustrie ein. Vor allem engagiert er sich für gute Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Branche.