Mittlerweile ist Chris Pratt allerdings in der A-Riege der Hollywoodstars angekommen. Als Star-Lord in den „Guardians of the Galaxy“-Filmen spielte er sich in die Herzen der Fans, die sich freuen dürfen. Denn in dem neuen Streifen „Thor: Love and Thunder“ wird Pratt in seiner Superhelden-Rolle bald an der Seite von Thor-Darsteller Chris Hemsworth zu sehen sein.