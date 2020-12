Dankbrief an Tierecke

Ebenso wie Wallach „Fernando“, der wegen starker Lahmheit dringend behandelt werden musste. Seine Besitzerin ließ uns folgenden Brief zukommen: „Ichwollte mich ganz ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Sie haben meinen Liebling während einer schlimmen Phase gerettet. Fernando geht es wieder gut! Ichwerde Ihnen ewig dankbar sein.“ Wir möchten diesen Dank an die Familie Glock und an alle Spender der „Krone“- Tierecke weitergeben - weil sie mit ihrer Hilfe Mensch und TierGlück bescheren!