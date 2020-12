Nach dem Besuch von Frau Holle in der steirischen Landeshauptstadt hat wohl so manchen Künstler die Muse geküsst. So entdeckte ein „Krone“-Leserreporter am Freitagmorgen eine Skulptur aus Schnee inklusive tierischem Anhang auf einer Parkbank. Der bis dato unbekannte „Bildhauer“ hatte dem Schneemann mit dichten Brauen auch vorbildlich einen Mund-Nasen-Schutz verpasst.