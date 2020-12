Pandemie bisher glimpflich verlaufen

In Südkorea war die Pandemie während des Sommers vergleichsweise glimpflich verlaufen, nachdem im Februar und März Höchststände erreicht worden waren. Insgesamt haben sich nach offiziellen Angaben bisher 36.332 Menschen mit dem Erreger angesteckt. Bisher sind 536 Personen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben, obwohl Südkorea eine Bevölkerung von mehr als 51 Millionen Menschen hat. In Österreich starben bisher 3538 Menschen an einer Coronavirus-Infektion.