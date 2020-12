Am Mittag startete der Völkl-Pilot, der bei den Rennen mit einer Nummer zwischen 38 und 43 an den Start gehen wird, in Richtung Italien. „Damit wird sich für mich zwar die Hangbesichtigung nicht mehr ausgehen aber das ist nicht so tragisch“, erklärt Magnus, der in Santa Caterina zu seinem 19. und 20. Weltcupstart kommen wird. „Ich freue mich einfach darüber, dabei zu sein und traue mir, nach den letzten Leistungen im Training und beim Europacup, auf jeden Fall Weltcuppunkte zu.“