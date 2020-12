Eigentum verbindet mehr als Miete

Anonymität wird von Jüngeren und Mietern eher geschätzt. 35 Prozent gaben an, sich am Gang zu grüßen. Komplett unbekannt sind die Nachbarn nur sieben Prozent der Österreicher. Hier zeigt sich: Je älter die Befragten, desto eher kennt man sich. Überdurchschnittlich geschätzt wird die Anonymität von 18 bis 39-Jährigen und Mietern - hier kennt jeder Zehnte seine Nachbarn nicht und findet das auch gut so. Eigentum verbindet auch mehr als Miete, kam bei der Online-Umfrage im November unter 500 Österreichern heraus.