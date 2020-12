Prinz Harry und Herzogin Meghan bereiten sich derzeit auf ihr allererstes Weihnachtsfest in den USA vor. Dass das Herzogpaar von Sussex da auch seinen Christbaum selbst aussuchen geht, gehört zum neuen, nicht royalen Leben der beiden dazu. Doch auf dem Markt in Montecito kam es zu einer herzigen Verwechslung. Ein kleiner Bub hielt den Prinzen nämlich für den Christbaumverkäufer. Das wäre Harry in Großbritannien garantiert nicht passiert!