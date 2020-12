Noch am Donnerstag meldete sich Kader Loth mit einem Gesundheits-Update via Instagram-Story bei ihren Fans, erklärte: „Mir geht es so schlecht, kann‘s gar nicht beschreiben. Kann nicht mal weinen, weil mir die Kraft fehlt.“ Kurz nachdem sie diese Nachricht abgesetzt hatte, dann der Schock für das TV-Starlet: Die 47-Jährige musste mit dem Rettungsauto in eine Berliner Klinik gebracht werden, berichtete die „Bild“-Zeitung.