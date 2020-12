Wie das Coronavirus in die Trainingsgruppe „Weltcup Speed“ der ÖSV-Ski-Damen gekommen ist, haben die betroffenen Athletinnen Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler, Stephanie Venier und Mirjam Puchner nicht herausgefunden. Damen-Rennsportleiter Christian Mitter verwies im Gespräch mit Journalisten auf die vielen täglichen Neuinfektionen in Österreich und meinte über Skisportler: „Wir sind auch keine Götter, die in einer Plastikblase wohnen.“