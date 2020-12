Um also mit der Zeit zu gehen, stapfte Mourinho in den paarzentimetrigen Schnee außerhalb des Spielfelds im Linzer Stadion und ließ sich ablichten, wie er selbst gedankenversunken dem Handy-Bildschirm frönt. Text dazu: „Morgen Training, aber um 12 Uhr.“ Die satirisch angehauchte Botschaft dahinter: Seine Spieler erreicht er am besten per Handy-Nachricht. Der Gag ist wieder einmal geglückt. Mournihos Fans können sich vor Begeisterungskommentaren kaum halten.