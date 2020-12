Auch Biden will sich öffentlich impfen lassen

Biden kündigte außerdem an, er werde sich öffentlich impfen lassen, sobald ein Impfstoff zugelassen sei. „Wenn Doktor Fauci sagt, dass wir einen sicheren Impfstoff haben, werde ich vor der Öffentlichkeit stehen“, sagte der künftige Präsident und tippte sich dann mit Hand auf die Schulter, um eine Impfung anzudeuten. Fauci, der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, gehört auch Trumps Corona-Krisenstab an.