Mikel Arteta : „Es war sehr speziell wieder vor Fans zu spielen, sie haben das Team gut unterstützt, das hat sich auch positiv ausgewirkt. Wir sind sehr konstant in diesem Bewerb. Die Mannschaft hat von Beginn an Leidenschaft und Charakter gezeigt. Jeder Spieler hat ein gutes Spiel gemacht. Wir waren aggressiv, haben mit dem Ball viele Chancen kreiert und vier Tore erzielt. Das wollen wir jetzt mitnehmen ins Nord-London-Derby am Sonntag. Dort wollen wir das wieder zeigen.“