Die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne sind am Donnerstagabend im Bundesrat letztlich daran gescheitert, die Pensionsreform rasch in Kraft treten zu lassen. Ein von den türkis-grünen Bundesräten eingebrachter Fristsetzungsantrag wurde von der knappen rot-blau-pinken Mehrheit in der Länderkammer abgelehnt. Damit kann die Reform erst in acht Wochen in Kraft treten.