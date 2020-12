„Müssen Verantwortung übernehmen“

Mit einem Impfstoff alleine sei es jedenfalls nicht getan, so Schallenberg weiter. Man müsse die Menschen auch dazu bringen, sich tatsächlich impfen zu lassen. „Wir sind alle Zeugen eines allgemeinen Verlusts an Vertrauen geworden.“ Es sei jetzt Aufgabe und Pflicht der Politik, das Vertrauen wiederzuerlangen, gemeinsam mit der WHO, den Social-Media-Plattformen - „alle müssen Verantwortung übernehmen“.