Der deutsche Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League vorzeitig den Gruppe-L-Sieg gesichert. Dem Team von Coach Sebastian Hoeneß genügte dafür ein torloses Remis bei Roter Stern Belgrad. Damit gaben die eingewechselten Florian Grillitsch (ab 58.), Christoph Baumgartner (ab 72.) und Co. im fünften Spiel erstmals Punkte ab. Jubeln konnten auch die Serben, da sie als Zweite ebenfalls das Ticket für das Sechzehntelfinale holten.