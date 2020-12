„Oberösterreich-Plan“

Das Land steuere aber – gemeinsam – mit dem „Oberösterreich-Plan“ und dessen Hebelwirkung für vier Milliarden € Investitionen massiv dagegen, dass all das auch in den Arbeitsmarkt riesige Löcher reißt. Diesen „Oberösterreich-Plan“ müsse man aber schneller umsetzen, um schon jetzt neue Arbeitsplätze zu schaffen, fordert der neue SPÖ-Klubchef Michael Lindner. Grünen-Klubchef Gottfried Hirz vermisst mehr Klimaschutz und Bildung in dem Plan.